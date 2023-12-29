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الظهراوي : سننجح التجربة كما اراد سيدي صاحب الجلالة

منذ ساعة واحدة
الظهراوي : سننجح التجربة كما اراد سيدي صاحب الجلالة

وطنا اليوم:كنا ولا زلنا في حزب ارادة واضحين ونمشي بخطة تناسب الوطن والمواطن فنحن لسنا حزب اغنياء، نحن نبض المواطن في كل مكان ولن نساوم على مبادئ مقتنعين بها. الأكفأ هو من سيمثل الحزب على ضوء معايير كما أعلنت الأمانة العامة ، وبمشاركة الجميع في حزبنا لن نكون الا حزب للوطن ندافع عن قضية فلسطين ونموت ليحيى الاردن. قرارنا لنا ولن يشغل اي منصب عنا الا بقرار الجميع وعلى ضوء المعايير التي ستصدر عن مؤسسة الحزب مرة اخرى . لسنا حزب بالمزاد ولن يقود المرحلة الا ابناء الوطن الواضحين المعروفين
(النائب المواطن محمد الظهراوي )


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