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تل أبيب تفرض رسوما جديدة على العبور إلى الأردن ومصر

منذ 3 ثواني
تل أبيب تفرض رسوما جديدة على العبور إلى الأردن ومصر

وطنا اليوم:أعلنت سلطة المطارات في تل أبيب رفع رسوم المرور عبر المعابر الحدودية البرية الخمسة التي تربط الأراضي المحتلة مع الأردن ومصر.
وسيبدأ تطبيق التعرفة الجديدة اعتبارا من العام المقبل 2024، وذلك بحسب موقع “باسبورت” العبري.
وقال الموقع إنه سلطة المطارات أعلنت عن زيادة في بعض أسعار الرسوم المفروضة على المعابر البرية الخمسة وهي معبر الملك حسين (اللنبي)، معبر نهر الأردن (الشيخ حسين) مع الأردن، ومعابر اسحق رابين، ومناحيم بيغن، ونيتسانا مع مصر.
وأضاف أن الأمر لم يقتصر على الرسوم المفروضة على السائحين فحسب، بل رسوم الشحن كذلك.
وتاليا الرسوم الجديدة التي سيتم استيفائها بدءا من العام المقبل:
معبر اللنبي

رسوم المسافر عام 2023- 109 شيكل؛ رسوم المسافر عام 2024- 197 شيكل.
رسوم المسافر المتجه للخارج لحامل جواز السفر الفلسطيني عام 2023- 167 شيكل؛ رسوم المسافر المغادر لحامل جواز السفر الفلسطيني عام 2024- 172 شيكل.
رسوم الشحن في عام 2023- 233 شيكل؛ رسوم الشحن عام 2024- 241 شيكل.

معبر نهر الأردن
رسوم المسافر عام 2023- 109 شيكل؛ رسوم المسافر عام 2024- 113 شيكل.
رسوم الشحن في عام 2023- 221 شيكل؛ رسوم الشحن عام 2024-229 شيكل.
يذكر أن الشيكل الواحد يعادل 20 قرشا أردنيا.


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