بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

سموتريتش : نحترم أمريكا ورئيسها ولكننا لن نترك مصيرنا في أيدي الأجانب

منذ 3 ثواني
سموتريتش : نحترم أمريكا ورئيسها ولكننا لن نترك مصيرنا في أيدي الأجانب

وطنا اليوم:قال وزير المالية بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش أنه يتعهد بعدم وصول شيكل واحد لغزة طالما بقي في منصبه، بحسب تعبيره.
وأضاف سموتريش نحترم الولايات المتحدة ورئيسها لكننا لن نترك مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب.
ففي حين، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أن إيصال المساعدات إلى أهل غزة أصبح مستحيلا، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع.
واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب العشرات كذلك، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في عدوان يستهدف التجمعات السكنية والمدنيين العزّل، إضافة إلى المستشفيات ومراكز الإيواء والمساجد والكنائس.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال المستمر على غزة، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:34

ولاية مين تقرر عدم أهلية دونالد ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية

11:29

وريثة لوريال تصبح أول امرأة تبلغ ثروتها 100 مليار دولار

11:16

وفيات الجمعة 29-12-2023

11:05

فيديو يكشف مفاجأة جديدة بجريمة مقتل السعودي والكويتي المروعة في العراق

11:02

جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط برتبة نقيب في غزة

10:58

ليبرمان يدعو لاحتلال جنوب لبنان والسيطرة أمنيا على شمال غزة

10:41

هجوم روسي ضخم بالمسيرات والصواريخ على مدن أوكرانية

10:17

الأمم المتحدة: إيصال المساعدات إلى غزة أصبح مستحيلا

10:11

تأهيل 3 حضانات لتكون صديقة للطفل في إربد

10:06

متى تتحولُ الاوطانُ ومن عليها الى دول؟

09:58

جندي صهيوني يتفاخر بقتل طفلة فلسطينية في الـ12 من عمرها.. كان يبحث عن ضحية أصغر!

09:48

ضربة القرن .. أبو عبيدة بخطاب مختلف: لا صفقات قبل وقف العدوان

وفيات
وفيات الجمعة 29-12-2023وفيات الخميس 28-12-2023وفيات الاربعاء 27-12-2023وفيات الثلاثاء 26-12-2023شركة الاسواق الحرة الاردنيه تنعى وفاة يزن الهباهبه