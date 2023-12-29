سموتريتش : نحترم أمريكا ورئيسها ولكننا لن نترك مصيرنا في أيدي الأجانب

وطنا اليوم:قال وزير المالية بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش أنه يتعهد بعدم وصول شيكل واحد لغزة طالما بقي في منصبه، بحسب تعبيره.

وأضاف سموتريش نحترم الولايات المتحدة ورئيسها لكننا لن نترك مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب.

ففي حين، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أن إيصال المساعدات إلى أهل غزة أصبح مستحيلا، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع.

واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب العشرات كذلك، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في عدوان يستهدف التجمعات السكنية والمدنيين العزّل، إضافة إلى المستشفيات ومراكز الإيواء والمساجد والكنائس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال المستمر على غزة، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.