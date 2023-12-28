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50 شهيدا فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق في غزة

منذ 3 ساعات
50 شهيدا فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق في غزة

وطنا اليوم:استشهد عشرات الفلسطينيين اليوم الخميس بينهم نساء وأطفال في مجازر جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة د.أشرف القدرة إنه تم تسجيل 50 شهيدا وعشرات الاصابات نتيجة قصف الاحتلال الاسرائيلي لمنازل المواطنين في بيت لاهيا وخان يونس والمغازي صباح اليوم.
وأوضح القدرة أن عدد الشهداء والجرحى مرشح للزيادة خلال الساعات القادمة نتجة وجود محتجزين أسفل أنقاض المباني.
ويستمر الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مجازره بحق المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ83 على التوالي، حيث ارتقى نتيجة للعدوان الإرهابي اكثر من 21 ألف شهيد وأصيب أكثر من 51 ألف أخرون


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