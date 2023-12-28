أول ظهور لحميدتي خارج السودان منذ بدء الاشتباكات

وطنا اليوم:التقى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في أول ظهور له خارج السودان منذ اندلاع الحرب بين قواته وجيش بلاده منتصف أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد ساعات من إعلان تأجيل لقائه مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

فقد أفادت هيئة البث الأوغندية، عبر منصة “إكس”، بأن الرئيس موسيفيني استقبل “حميدتي”، بمنزله الريفي بمقاطعة كيروهورا (جنوب غرب)، وناقشا سبل وضع حد للصراع في السودان، دون تفاصيل أخرى عن فحوى اللقاء.

يُعد هذا أول ظهور خارج السودان لقائد قوات الدعم السريع، منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل/نيسان الماضي، وبعد أيام من اتساع رقعة الصراع في البلاد وامتداده إلى ولاية الجزيرة (وسط).

من جانبه، قال حميدتي، في منشور عبر “إكس”: “سعدت اليوم بزيارة أوغندا، ولقاء الرئيس موسيفيني، وناقشنا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، وما ترتب على ذلك من معاناة للشعب”.

كما أضاف: “قدمت للرئيس موسيفيني شرحاً مفصلاً حول أسباب نشوب الحرب التي أشعلها أنصار النظام السابق (نظام عمر البشير)، بمعاونة قياداتهم في القوات المسلحة، والجهات التي تعرقل الحل وتدعم استمرار الحرب”.

ثم تابع: “وطرحت أيضاً رؤيتنا للتفاوض ووقف الحرب وبناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة”.

وأردف: “ما زلنا متمسكين بمخرجات قمة رؤساء الإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية) التي انعقدت بجيبوتي، وسنمضي في تنفيذ ما التزمنا به من أجل إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن كاهل شعبنا واستعادة الأمن والاستقرار لبلادنا”.

في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت إيغاد “موافقة البرهان وحميدتي على عقد لقاء ثنائي بينهما”، وذلك بعد 7 أشهر تقريباً على اندلاع الاشتباكات بين الطرفين.

ولكن في وقت سابق من مساء الأربعاء، أعلنت الخرطوم أن جيبوتي أبلغتها تأجيل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مع “حميدتي” إلى يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك بعد تعذر لقاء الطرفين المزمع بالعاصمة الجيبوتية، الخميس.

الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن “حميدتي” تلقيه خطاباً من رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان عبد الله حمدوك، دعاه من خلاله إلى اجتماع “عاجل”؛ لمناقشة قضايا وقف الحرب ومعالجة آثارها.

وأعرب “حميدتي” عبر منصة “إكس” عن ترحيبه التام بعقد هذا اللقاء “فوراً”، قائلاً: “نمد أيادينا مرحبين بكل جهد وطني يجلب السلام”، دون مزيد من التفاصيل، فيما لم يصدر عن السلطات السودانية تعليق على تصريحات “حميدتي”، حتى الساعة الـ19:50 (ت.غ) من مساء الأربعاء.

واتسعت رقعة الصراع في السودان مع إعلان قوات “الدعم السريع” في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرتها على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، بعد معارك مع الجيش استمرت نحو 4 أيام.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الجيش انسحاب قواته من المدينة، ما دفع البرهان إلى التوعد بـ”محاسبة كل متخاذل”.

بانتقال المعارك إلى ولاية الجزيرة، تنضم الأخيرة إلى 9 ولايات تشهد اشتباكات مستمرة منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، بينها العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان، من أصل 18 ولاية.

يشار إلى أنه منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” حرباً خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل، وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.