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ماكرون: سنعمل مع الأردن قريبا بشأن العمليات الإنسانية في قطاع غزة

منذ 4 ساعات
ماكرون: سنعمل مع الأردن قريبا بشأن العمليات الإنسانية في قطاع غزة

وطنا اليوم:قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستعمل مع الأردن على تنفيذ عمليات إنسانية في قطاع غزة، خلال الأيام المقبلة، حسبما ذكر قصر الإليزيه.
وأكد ماكرون، خلال حديثه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضرورة تقديم المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة، مشددًا على ضرورة العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بالتعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأعرب رئيس الجمهورية عن قلقه العميق إزاء العدد الكبير للغاية من الشهداء الفلسطينيين وحالة الطوارئ الإنسانية المطلقة التي يواجهها أهالي قطاع غزة.
كما شدد مجددا على أهمية أن تتخذ سلطات الاحتلال جميع التدابير اللازمة لوضع حد للعنف الذي يرتكبه المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، “وكذلك لأي مشروع استيطاني جديد” في هذه المنطقة.
وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أعلنت الأسبوع الماضي، أن فرنسا “ستتخذ إجراءات وطنية ضد بعض هؤلاء المستوطنين المتطرفين”.
وتزايدت حدة عنف المستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول.
كما أعربت كولونا عن مخاوف من تحول الحرب إلى نزاع إقليمي في وقت تتزايد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وفي البحر الأحمر حيث يهدد الحوثيون حركة الملاحة البحرية “دعما” لغزة.


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