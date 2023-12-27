الأشغال المؤبدة لقاتل زوجته وابنه في مزرعة بجرش

وطنا اليوم:أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، حُكمًا بالأشغال الشَّاقة المؤبدة بحق مواطن أقدم على قتل زوجته وابنه في مزرعة بمحافظة جرش، بعد خلافات أسرية جرت بينهما.

وأصدرت المحكمة قرارها اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة بذلك.

وبين قرار التَّجريم أنَّ المُدان بالقضية وبعد خلافات أسرية غادر منزله وأقام في مزرعة بأطراف مدينة جرش، وحضرت إليه زوجته وأحد أبنائه ووقعت بينهما مشادة كلامية انتهت بإطلاقه النَّار على زوجته وابنه من بندقية صيد، أدى إلى مقتلهما.

وأوضح القرار أنه أدين بجريمة جناية القتل الواقع على أكثر من شخص وقرَّرت المحكمة وضعه بالأشغال المؤبدة.