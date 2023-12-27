استشهاد 6 فلسطينيين بعد استهدافهم بطائرة مسيّرة للاحتلال في طولكرم

وطنا اليوم:استشهد 6 شبان فلسطينيين فجر الأربعاء، بعد استهدافهم بطائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي، في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، عن وصول 6 شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة لهم في المخيم، بعد ساعة من إعاقة الاحتلال وصول مركبات الإسعاف للمصابين المستشفى.

والشهداء هم: أحمد أنور حمارشة (19 عاما)، وأحمد عبد الرحمن عيسى (19 عاما)، وادهم محمد فحماوي (23 عاما)، ويزن احمد وحيد فحماوي (23 عاما)، وفارس حسام فحماوي (29 عاما)، وحمزة أحمد مصطفى فحماوي (17 عاما)، فيما أصيب شاب (24 عاما) بجروح خطيرة بالرأس وصفت حالته بالحرجة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه بعد 65 دقيقة من الاحتجاز، أفرجت قوات الاحتلال عن مركبة إسعاف تحمل ثلاث إصابات خطيرة من مخيم نور شمس بطولكرم ليرتفع عدد الإصابات إلى أربعة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها، بآلياتها وجرافاتها العسكرية، وجابت مختلف شوارعها وأحيائها، فيما توجهت قوة أخرى من جهة دوار المحاكم باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة، وتمركزت في حي المنشية وفرضت حصارا مشددا عليه.

واعتلت قوات الاحتلال أسطح البنايات داخل المخيم ومحيطه وحولتها إلى نقاط مراقبة، فيما جرّفت الآليات البنى التحتية في الشوارع الرئيسية للمخيم وساحته وحارة المنشية، تخلله هدم لبعض جدران المنشآت والساحات والممتلكات العامة والخاصة.

وعمد الاحتلال الى إحداث تشويش كبير على الاتصالات وشبكات الإنترنت داخل المخيم، في الوقت الذي سمعت فيه اصوات انفجارات في المنطقة.