التنمية تطلق مبادرة قوّ فرصتك الهادفة لتوفير 5 آلاف فرصة تعلّم مجانية

وطنا اليوم:أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية الثلاثاء، مبادرة بعنوان “قوِّ فرصتك”، بالتعاون والشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) واللجنة الوزارية لتمكين المرأة وصندوق المعونة الوطنية، والتي تهدف إلى توفير 5 آلاف فرصة تعلّم مجانية للشباب والشابات في المجالات التي يحتاجها سوق العمل الأردني.

وتوفّر هذه المبادرة فرصاً تعليمية على موقع كورسيرا الإلكتروني المتخصص بالتعليم عبر الإنترنت ؛ إذ يتيح الموقع الوصول إلى آلاف الدورات التعليمية والمحاضرات التي تقدّمها جامعات وشبكات عالمية رائدة، في العديد من المجالات المختلفة كالطب والهندسة والعلوم الإنسانية وإدارة الأعمال.

ويشترط للتقديم عبر المبادرة أن يكون عُمر المتقدمة أو المتقدم بين 18 إلى 35 عاماً، وأن يكون أردني الجنسية، ولديه مؤهل علمي، إضافة إلى الاهتمام بالمواضيع المقدّمة في مسارات التعليم المقترحة كالتكنولوجيا وريادة الأعمال وتنمية المهارات الشخصية، على أن يجري التقديم للراغبين عبر الرابط الإلكتروني.

https://www.hemayah.jo/VirtualTraining/Index

وسيكون التعليم عبر الموقع مجانياً، وتمتد دوراته لثلاثة أشهر، ويتضمن محاضرات فيديو، ويتميز بأن 51 %من خريجي الدورات دخلوا سوق العمل.

وتستهدف المبادرة طلبة الثانوية العامة والمعاهد والجامعات ومعاهد التدريب المهني، وتُعنى بتدريب أبناء المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، لتحسين مهاراتهم للانخراط في سوق العمل وإخراج أسرهم من دائرة الانتفاع من برنامج المساعدات في الصندوق إلى دائرة العمل والإنتاج.