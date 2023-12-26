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حالات تسمم بـ الفطر البري .. والصحة تؤكد تلقيهم العلاج وإخراجهم

منذ 4 ساعات
حالات تسمم بـ الفطر البري .. والصحة تؤكد تلقيهم العلاج وإخراجهم

وطنا اليوم:قال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، إن 31 شخصا راجعوا مستشفيات إربد والبلقاء إثر ظهور أعراض تسمم غذائي عليهم بعد تناولهم مادة “الفطر البري”.
وقال الشبول مساء اليوم الثلاثاء، إن 26 شخصا في لواءي بني كنانة والكورة من محافظة إربد راجعوا مستشفيي الأميرة راية واليرموك إثر ظهور أعراض تسمم غذائي بعد تناولهم مادة الفطر البري (والتي تم جمعها وقطفها من قبلهم).
وأضاف أن 5 أشخاص من نفس العائلة في مدينة السلط من محافظة البلقاء راجعوا طوارئ مستشفى السلط الجديد إثر ظهور أعراض تسمم غذائي بعد تناولهم مادة الفطر البري (والتي تم جمعها من جانب البيت وطبخها مع مادة البيض).
وأكد أن جميع الحالات الـ31 حسنة وتلقت الخدمة اللازمة وأخرجت بعد تلقيها العلاج “ولا يوجد حالات دخول”.


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