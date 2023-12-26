وطنا اليوم:وسط التوتر الذي يسود البحر الأحمر منذ أسابيع عدة على خلفية الحرب الإسرائيلية المشتعلة في غزة، دوت انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية.

فقد أفاد شهود عيان اليوم الثلاثاء بسماع دوي انفجارات في سماء دهب المطلة على البحر الأحمر، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أوضحوا أن جسما طائرا سقط على بعد نحو كيلومترين من شواطئ المدينة.

حوادث سابقة وتوتر بحري

وكانت مدينة طابا ومدينة نويبع، جنوب سيناء المصرية، المطلة على البحر الأحمر شهدت أواخر أكتوبر الماضي حوادث مماثلة.

كما شهد البحر الأحمر توترات عديدة وعشرات الاستهدافات الحوثية التي أطلقت من اليمن ضد سفن تجارية مبحرة عبر هذا الممر التجاري العالمي، منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي.

أتى ذلك، بعدما هدد الحوثيون باستهداف السفن المتجهة نحو إسرائيل أو سفن الدول المتعاونة معها حتى رداً على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وألقت تلك الهجمات الضوء على المخاطر التي تواجه مصر ودولاً أخرى في المنطقة مع تصاعد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. لاسيما أن القاهرة تلعب دورا نشطا في التفاوض على وصول المساعدات إلى غزة، وفي محاولة إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس، والدعوة إلى وقف إطلاق النار، لكن قربها من خط المواجهة يعرضها للمخاطر.

وقد حذرت القاهرة مرارا وتكرارا من توسع القتال، وتحوله إلى حرب إقليمية، لاسيما مع دخول حزب الله جنوب لبنان وفصائل مسلحة أخرى مدعومة من إيران سواء في العراق أو سوريا واليمن في الصراع وإن بشكل محدود حتى الآن.!