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جيش الاحتلال يُقر بمقتل جندي إضافي على الحدود اللبنانية

منذ 3 ساعات
جيش الاحتلال يُقر بمقتل جندي إضافي على الحدود اللبنانية

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بمقتل جندي إضافي على الحدود اللبنانية.
وقال جيش الاحتلال في بيان تحت بند سُمح بالنشر، إن الرقيب دانييل نحماني، 21 عاماً، من كفار سابا، مقاتل في الكتيبة 71 تشكيل باراك (188)، قتل متأثراً بجراحه بعد إصابته خلال عملية عملياتية شمال فلسطين المحتلة الجمعة الماضية.
بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 492 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بينهم 159 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ81 على التوالي، بقصف جوي ومدفعي، بينما تتوغل قواته في مختلف مناطق القطاع.

طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء في القطاع، إلى 20,674 شهيد بينهم أطفال ونساء و54,536 إصابة، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.


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