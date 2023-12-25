خطف كويتي وسعودي في مدينة الانبار العراقية

وطنا اليوم:افاد مصدر دبلوماسي إن “الجهود الدبلوماسية تتواصل لمعرفة مصير المواطن الكويتي المختطف في مدينة الأنبار بالعراق”.

وفي حين أكد المصدر أن الكويتي تم اختطافه وبرفقته شخص سعودي في إحدى المناطق النائية بمحافظة الأنبار، لفت إلى أن قوات من الجيش والشرطة في العراق تواصل تمشيط منطقة الاختطاف، وقد عثرت على آثار إطلاق نار كثيف قرب سيارة المواطن ومرافقه والتي أحرقتها مجموعة مسلحة قبيل اختطافهما واقتيادهما إلى منطقة مجهولة.

وأوضح أن المواطن ومرافقه غادرا الكويت بالسيارة قبل أيام في رحلة الصيد، موضحاً أن دوافع جريمة اختطافهما لا تزال مجهولة حتى الآن، مشيراً إلى استمرار التنسيق الدبلوماسي المكثف مع الجانب العراقي لضمان سلامتهما.