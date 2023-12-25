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الحوثي: لا خطوط حمراء أمامنا وكل الاحتمالات مفتوحة

منذ 4 ساعات
الحوثي: لا خطوط حمراء أمامنا وكل الاحتمالات مفتوحة

وطنا اليوم:صرح وزير الدفاع في حكومة (الحوثيون) اليمنية محمد العاطفي، بأنه لا خطوط حمراء أمام صنعاء، وكل الاحتمالات مفتوحة، ومدى الأسلحة الاستراتيجية أبعد مما هو متوقع.
ونقلت وكالة “سبأ” عن الوزير قوله: “أسلحتنا الاستراتيجية الرادعة ومدياتها تصل إلى أبعد مما يتوقعه الأعداء ولا خطوط حمراء أمامنا وكل الاحتمالات مفتوحة”.
وأضاف العاطفي: “كل سفن العالم ستكون آمنة وستحظى بالحماية، عدا السفن التي حددتها القوات المسلحة اليمنية على لسان متحدثها الرسمي”.
وشدد الوزير في كلامه، على أن “اليمن يمسك وبكل جدارة بحقه في الاطلالة الجيوستراتيجية على مضيق باب المندب وخليج عدن وجنوب البحر الأحمر وعلى البحر العربي”.
وأكد العاطفي أن “على العالم كله أن يحترم السيادة اليمنية ويقر بحرية واستقلال القرار السيادي اليمني في بحاره ومنافذه”.
وأضاف وزير الدفاع: “هدف التحالف الصهيوني الأمريكي، إجبار اليمن على التراجع عن دعم فلسطين، ونقول لواشنطن وتل أبيب ولندن ومن معهم أن يمن اليوم غير يمن الأمس وكل ما رأيتموه من أعمال ومواقف هو تمهيد وخطوات أولية”.


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