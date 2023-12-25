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لابيد: سنصل لخالد مشعل والعاروري وكل من له علاقة بـ7 تشرين الأول

منذ 11 ثانية
لابيد: سنصل لخالد مشعل والعاروري وكل من له علاقة بـ7 تشرين الأول

وطنا اليوم:قال زعيم المعارضة في تل أبيب يائير لابيد إن الاحتلال سيخوض حربا ضد حماس في غزة، “حتى وإن كلفنا الأمر ثمنا باهظا وتتطلب وقتا”، بحسب تعبيره.
وزعم أن تل أبيب تحاول الوصول لكل من له علاقة بعملية طوفان الأقصى، قائلا: “هذا لا ينتهي عند السنوار ومروان عيسى ومحمد ضيف ولكن أيضا خالد مشعل والعاروري وكل من له علاقة بـ7 تشرين الأول/ أكتوبر”.
طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.


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