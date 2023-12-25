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الحوثيون يهددون : كابلات الانترنت العالمية تمر عبر المندب

منذ 3 ساعات
الحوثيون يهددون : كابلات الانترنت العالمية تمر عبر المندب

وطنا اليوم:هددت جماعة الحوثي اليمنية ، الاحد ، التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ، بضرب كابلات الانترنت العالمية
وقالت الجماعة : كابلات الإنترنت العالمي التي تمر من مضيق باب المندب تحت قبضتنا
وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اعلن من تل ابيب قبل أيام إطلاق تحالف “حارس الازدهار” ، وقال ان التحالف عبارة عن قوة حماية بحرية متعددة الجنسيات “من أجل ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة في البحر الأحمر” ، وهدفه التصدي لهجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية


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