الحوثيون يهددون : كابلات الانترنت العالمية تمر عبر المندب

وطنا اليوم:هددت جماعة الحوثي اليمنية ، الاحد ، التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ، بضرب كابلات الانترنت العالمية

وقالت الجماعة : كابلات الإنترنت العالمي التي تمر من مضيق باب المندب تحت قبضتنا

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اعلن من تل ابيب قبل أيام إطلاق تحالف “حارس الازدهار” ، وقال ان التحالف عبارة عن قوة حماية بحرية متعددة الجنسيات “من أجل ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة في البحر الأحمر” ، وهدفه التصدي لهجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية