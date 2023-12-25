قطر: ريع تذاكر فعاليات كأس آسيا 2023 لصالح غزة

وطنا اليوم:قال القائمون على تنظيم “بطولة كأس آسيا 2023” المزمع انطلاقها بالدوحة في 12 كانون الثاني المقبل، إن الفعاليات المصاحبة للبطولة القارية، تتضمن رسائل دعم لفلسطين.

وبحسب مديرة الفعاليات باللجنة المنظمة للبطولة، ميعاد العمادي، فان البطولة ومن خلال الجماهير التي ستحضر الفعاليات، ستواصل إرسال رسائل نبيلة لكل العالم، وهو ما يشكل المعنى الحقيقي للروح الرياضية، مؤكدة أن كرة القدم خير مقدم لهذه الروح السامية التي تدعو للسلام والأمان.

وأضافت العمادي وفقا لموقع البطولة، أن أكثر التذاكر مبيعا والتي شهدت إقبالًا قياسيًا خلال مراحل البيع الثلاث الماضية، كانت لمباريات المنتخب الفلسطيني، فالكل يريد التضامن مع القضية النبيلة، وبالتالي فإن مباريات فلسطين ستشهد طابعًا خاصًا بسبب الدعم الجماهيري الكبير لمنتخبها.

وشددت العمادي على أن مباريات المنتخب الفلسطيني، ستحظى بطابع خاص، مؤكدة أن كرة القدم تجمع الشعوب وتقوم بإرسال رسائل سامية، ولذلك، سنحاول تقديم الدعم والرسائل التي نريد كقطريين وكجماهير ومشجعين ولجنة منظمة لفلسطين.

وأشارت العمادي إلى أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، قررت تخصيص عائدات جميع تذاكر مباريات البطولة لصالح أهلنا في فلسطين، لنبعث برسالة مفادها “نحن معكم ولن ننساكم وهذا أضعف الإيمان”.

ويلعب منتخب فلسطين في البطولة ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب إيران والإمارات وهونغ كونغ.