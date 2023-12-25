هل سحب حزب الله قوة الرضوان من الحدود؟

وطنا اليوم:على وَقع استمرار التصعيد على الجبهة الجنوبية في لبنان، نقل موقع “واللا” العبري معلومات تزعم بأنّ “حزب الله” بدأ بسحب قوات النخبة لديه، المعروفة باسم “قوّة الرضوان”، من المناطق الحدودية.

وتتنامى مخاوف من شن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوم مباغت كانت قد كشفت عنه منذ أيام صحيفة “وول ستريت جورنال الأميركية”.

وبحسب الموقع العبري، تلقى جيش الاحتلال الإسرائيلي معلومات استخباراتية تشير إلى أن قوات “الرضوان” انتقلت “جزئيا” من جنوب لبنان إلى شماله، حيث يضيف الموقع في تقريره أن هذا الإجراء يعود في الأغلب إلى “ارتفاع عدد الضحايا بين عناصر حزب الله منذ بدء الحرب في 8 تشرين الأول”، على الحدود الجنوبية.

وبحسب التقرير أيضاً، فقد “أعاد “حزب الله” تمركز الآلاف من عناصره من مختلف الأفرع بعيداً من الأراضي الفلسطينية المحتلة”، ومن بينهم مقاتلو “الرضوان”، فيما لم تؤكد المعلومات المزعومة ما إذا كان انسحاب هذه القوات “تكتيكاً مؤقتا أم دائما”، وفق ما قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون لموقع “واللا”.