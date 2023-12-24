مقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين بجحر الديك

وطنا اليوم:قالت كتائب القسام إن عناصرها فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة في جحر الديك، وقتلوا 6 جنود.

وتشهد منطقة جحر الديك اشتباكات بين كتائب القسام وقوات الجيش الإسرائيلي، توقع خسائر وقتلى في صفوف الاحتلال.

الى ذلك هاجم يائير غولان نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق حكومة بنيامين نتنياهو بسبب ما وصفه بـ”نهج الكذب” الذي تتبعه في الحرب على غزة، داعيا إلى إبرام اتفاق مع حركة حماس لإنهاء الحرب.

وقال غولان في مقابلة مع صحيفة معاريف إن “نهج الكذب الحالي يعني أن مواطنينا لن يعودوا لديارهم على الحدود” كما “يعني أننا سنستمر في العيش في بلد مهدد”.

وحمل القائد العسكري السابق المسؤولية للحكومة، بسبب “عدم وضوح أهداف الحرب”، معتبرا أن “شن إسرائيل حربا يضحي فيها خيرة أبنائها دون أهداف حربية هو أمر صادم”.

ورأى أن مشكلة العملية البرية الحالية تكمن في أن المستوى السياسي لا يوضح أهداف الحرب، واصفا تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، بالقتل بأنها “تصريحات غبية وغير ضرورية”.