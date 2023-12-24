بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين بجحر الديك

منذ ثانيتين
Israeli soldiers take position, amid the ongoing ground operation of the Israeli army against Palestinian Islamist group Hamas, in the Gaza Strip as seen in a handout picture released by the Israel Defense Forces on November 12, 2023. ISRAEL DEFENSE FORCES/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

وطنا اليوم:قالت كتائب القسام إن عناصرها فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة في جحر الديك، وقتلوا 6 جنود.
وتشهد منطقة جحر الديك اشتباكات بين كتائب القسام وقوات الجيش الإسرائيلي، توقع خسائر وقتلى في صفوف الاحتلال.
الى ذلك هاجم يائير غولان نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق حكومة بنيامين نتنياهو بسبب ما وصفه بـ”نهج الكذب” الذي تتبعه في الحرب على غزة، داعيا إلى إبرام اتفاق مع حركة حماس لإنهاء الحرب.
وقال غولان في مقابلة مع صحيفة معاريف إن “نهج الكذب الحالي يعني أن مواطنينا لن يعودوا لديارهم على الحدود” كما “يعني أننا سنستمر في العيش في بلد مهدد”.
وحمل القائد العسكري السابق المسؤولية للحكومة، بسبب “عدم وضوح أهداف الحرب”، معتبرا أن “شن إسرائيل حربا يضحي فيها خيرة أبنائها دون أهداف حربية هو أمر صادم”.
ورأى أن مشكلة العملية البرية الحالية تكمن في أن المستوى السياسي لا يوضح أهداف الحرب، واصفا تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، بالقتل بأنها “تصريحات غبية وغير ضرورية”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:24

جيش الاحتلال الاسرائيلي ينسحب من بيت حانون

16:04

سامح الناصر رئيسا هيئة الخدمة والإدارة العامة

16:01

كيم كارداشيان تتعرض لهجوم واسع بسبب هدايا أعياد الميلاد

15:54

وزيرة التخطيط ترجح ارتفاع المساعدات الخارجية للأردن إلى 4.2 مليار دولار

15:11

الغارديان: المجاعة تزداد بغزة والمساعدات تفشل في الوصول للسكان

15:09

حزب إرادة يفتتح مقرين في كل من لواء الكورة والأغوار الشمالية ويلتقي أعضاء الحزب في اللوائين.. صور وفيديو

15:06

وزارة المياه والري : 2 مليون م3 خزنتها السدود من الامطار خلال المنخفض الجوي

14:58

التهتموني: 65% من واردات الأردن تمر عبر مضيق باب المندب

14:13

نتنياهو: الحرب تأخذ منا أثمانا باهظة لكن لا مناص منها

14:10

المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يشارك في اجتماع مجلس أمناء برنامج الشراكة للبحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط “PRIMA” بمدينة برشلونة

14:04

الرواجيح : في مدينة مادبا مدينة السلام فخرنا واعتزازنا بقرار إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد لرؤساء  الطوائف المسيحية في الأردن وتخصيص ريعها لدعم صمود غزة

14:02

إتمام جسر المسلخ على مسرب الباص السريع بين عمّان والزرقاء مطلع 2024

وفيات
وفيات الأحد 24-12-2023آل الزبده وآل النافع ينعون الدكتور مصطفى استشاري جراحه العظام يوسف الزبدهالدكتور مصطفى يوسف الزبده استشاري جراحه العظام في ذمة اللهعشيرة الدباس تنعى فايز الدباسوفيات الجمعة 22-12-2023