جيش الاحتلال الاسرائيلي ينسحب من بيت حانون

وطنا اليوم:قال صحفيون في شمال قطاع غزة، الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من بيت حانون شمال قطاع غزة.

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية نقلا عن مسؤول أمني أن سبب خفض وتيرة الغارات الجوية ليس ضغط واشنطن بل خشية الإضرار بالجنود والمحتجزين في قطاع غزة.

وأشارت القناة 12 العبرية أن جيش الاحتلال وصف نهاية الأسبوع الأخير بأنها الأقسى منذ بداية الحرب بعد مقتل 14 من جنوده.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم التاسع والسبعين على التوالي، بقصف جوي ومدفعي، بينما تتوغل قواته في مختلف مناطق القطاع.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء في القطاع، إلى 20,424 شهيد بينهم أطفال ونساء و54,036 إصابة، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وفي المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 486 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.