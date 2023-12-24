بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

شهادات صادمة.. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية بغزة ويدفن الفلسطينيين بالجرافات

منذ ثانيتين
شهادات صادمة.. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية بغزة ويدفن الفلسطينيين بالجرافات

وطنا اليوم:وصلت شهادات حية إلى المكتب الإعلامي الحكومي، تفيد بارتكاب جرائم إعدام ميدانية بحق أكثر من 137 مدنياً فلسطينياً في محافظتي غزة والشمال في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال المكتب الإعلامي، إن الشهادات تفيد بإنشاء معسكرات اعتقال شرق مدينة غزة، وحفر كبيرة ووضع عشرات الفلسطينيين فيها؛ ثم إعدامهم بإطلاق الرصاص المباشر عليهم، ثم دفنهم بالجرافات.
وتكررت هذه الجرائم في غزة والشمال من خلال إعدام العشرات أمام ذويهم، وإعدام نساء حوامل كُنَّ في طريقهن إلى مستشفى العودة شمال غزة، وكنَّ يرفعن الرايات البيضاء، لكن الاحتلال أطلق عليهم الرصاص من مسافة قريبة.
وقدر المكتب الإعلامي الحكومي عدد حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال خلال هذه الحرب العدوانية بأكثر من 2600 حتى الآن، بينهم 40 حالة اعتقال من الطواقم الطبية، و8 معتقلين من الصحفيين.
وقال المكتب: سنكشف لاحقاً عن جرائم إعدام ميدانية قام بتنفيذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق العشرات ممن قام باعتقالهم ودفنهم في مقابر جماعية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:58

هل عادت معركتنا مع وباء كورونا إلى نقطة الصفر

11:44

حبس موظف 3 سنوات ودفع 78 ألف دينار بجرم الكسب غير المشروع

11:37

توجيهات استثنائية لسكان المستوطنات في الجليل بعدم مغادرتها وإغلاق الأبواب

11:19

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد

11:13

انهيار وشيك لتحالف حارس الازدهار بقيادة واشنطن بعد انسحاب إسبانيا

11:03

مصادر : بايدن تدخل لمنع ضربة إسرائيلية استباقية ضد حزب الله

10:55

الليرة السورية تتكبد خسائر كبيرة والمواطنون يدفعون الثمن

10:48

وزيرة النقل: واردات وصادرات الأردن لم تتأثر بتحويلات الشحن في باب المندب

10:41

سفاح جامعة براغ .. منشورات مفزعة قبل العملية

10:37

الأمانة العامة لحزب إرادة تلتقي بأعضاء الحزب في محافظة الكرك ..صور

10:18

جامعة عمان الأهلية وجامعة أبو ظبي تبحثان التعاون المشترك

10:16

مقترح حكومي لإضافة وحدة جديدة للأمن الغذائي في وزارة الزراعة

وفيات
وفيات الأحد 24-12-2023آل الزبده وآل النافع ينعون الدكتور مصطفى استشاري جراحه العظام يوسف الزبدهالدكتور مصطفى يوسف الزبده استشاري جراحه العظام في ذمة اللهعشيرة الدباس تنعى فايز الدباسوفيات الجمعة 22-12-2023