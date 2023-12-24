شهادات صادمة.. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية بغزة ويدفن الفلسطينيين بالجرافات

وطنا اليوم:وصلت شهادات حية إلى المكتب الإعلامي الحكومي، تفيد بارتكاب جرائم إعدام ميدانية بحق أكثر من 137 مدنياً فلسطينياً في محافظتي غزة والشمال في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي، إن الشهادات تفيد بإنشاء معسكرات اعتقال شرق مدينة غزة، وحفر كبيرة ووضع عشرات الفلسطينيين فيها؛ ثم إعدامهم بإطلاق الرصاص المباشر عليهم، ثم دفنهم بالجرافات.

وتكررت هذه الجرائم في غزة والشمال من خلال إعدام العشرات أمام ذويهم، وإعدام نساء حوامل كُنَّ في طريقهن إلى مستشفى العودة شمال غزة، وكنَّ يرفعن الرايات البيضاء، لكن الاحتلال أطلق عليهم الرصاص من مسافة قريبة.

وقدر المكتب الإعلامي الحكومي عدد حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال خلال هذه الحرب العدوانية بأكثر من 2600 حتى الآن، بينهم 40 حالة اعتقال من الطواقم الطبية، و8 معتقلين من الصحفيين.

وقال المكتب: سنكشف لاحقاً عن جرائم إعدام ميدانية قام بتنفيذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق العشرات ممن قام باعتقالهم ودفنهم في مقابر جماعية.