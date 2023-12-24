توجيهات استثنائية لسكان المستوطنات في الجليل بعدم مغادرتها وإغلاق الأبواب

وطنا اليوم:أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأحد، إن دولة الاحتلال أغلقت عددا من المستوطنات في الجليل بسبب تحذيرات من إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان.

وكان طيران الاحتلال شن غارة جوية، استهدفت منزلا في بلدة عيترون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، مساء أمس السبت.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية مع فلسطين اشتباكات وقصفا متبادلا بين قوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، تزامنا مع عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.