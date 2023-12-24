مصادر : بايدن تدخل لمنع ضربة إسرائيلية استباقية ضد حزب الله

وطنا اليوم:دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في أكتوبر الماضي إلى التوقف عن الـتخطيط لضربة استباقية ضد حزب الله في لبنان بعد أيام من هجوم حماس في 7 أكتوبر على مواقع للاحتلال في جنوب إسرائيل.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، في تقرير لها إن بايدن حذر من أن هجوما من هذا النوع قد يؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية أكبر.

وفقا لمسؤولين أمريكيين، أنه كان لدى إسرائيل معلومات استخباراتية اعتبرتها الولايات المتحدة غير موثوقة تشير إلى أن مقاتلي حزب الله كانوا يستعدون لعبور الحدود كجزء من هجوم متعدد الجوانب على دولة الاحتلال.

وأشارت الصحيفة في تقريها أن المقاتلات الحربية التابعة لسلاح الجو في جيش الاحتلال كانت في الجو بانتظار الأوامر عندما تحدث بايدن مع نتانياهو في 11 أكتوبر وطلب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي التفكير في العواقب المحتملة لمثل هذا الإجراء وبعد ذلك، لم يحدث أي هجوم إسرائيلي.

وذكرت الصحيفة أنه في صباح الـ11 من أكتوبر، حوالي الساعة 6:30 صباحا بتوقيت واشنطن، تلقت الولايات المتحدة أول إشارة عن خطط إسرائيل لتوجيه ضربة استباقية حيث أبلغ المسؤولين الإسرائيليين البيت الأبيض بسرعة أنهم يعتقدون أن حزب الله كان يخطط لشن هجوم ضد دولة الاحتلال من الحدود الشمالية.

وأضافت “وول ستريت جورنال”، كانت إسرائيل تعلم أنها لا تستطيع القيام بذلك بمفردها، وطلبت الدعم الأمريكي، حيث اجتمع كبار مستشاري بايدن في مجال الاستخبارات والجيش والأمن القومي في وقت لاحق من ذلك الصباح لمناقشة الخطط الإسرائيلية المقترحة وقرروا أن المعلومات الاستخبارية الأمريكية لا تتوافق مع المعلومات الإسرائيلية.

بعد إطلاع بايدن على الأمر، أجرى مكالمة هاتفية مع نتانياهو وحكومته الحربية لحث “إسرائيل” على عدم مهاجمة حزب الله.

وأكدت الصحيفة أن نتانياهو لم يكن مقتنعا، بينما أوضح أعضاء حكومته الحربية، وخاصة وزير الدفاع يوآف غالانت، أن الحرب الأوسع كانت حتمية، وأنهم يريدون استباق الهجوم ومع ذلك، أصرت واشنطن على إمكانية تجنب حرب أكبر.

أنهى نتانياهو المكالمة بعد 45 دقيقة من المناقشة، قائلا إنه سيناقش الأمر مع حكومته وفي الوقت نفسه تقريبا، تم وضع شمال إسرائيل في حالة تأهب، وتلقى الجنود الإسرائيليون على الحدود الشمالية أوامر عاجلة من قادتهم بأن عليهم الاستعداد لمحاربة حزب الله، وأرسلت إسرائيل تنبيها للجميع في شمال إسرائيل للتوجه فورا إلى الملاجئ.

استغرق الأمر حوالي ست ساعات من المكالمات والاجتماعات المتبادلة قبل أن يوافق المسؤولون الإسرائيليون على التراجع عن نيتهم في مهاجمة حزب الله، حيث أصرت الولايات المتحدة على أن المعلومات الاستخبارية لا تشير إلى أي هجوم وشيك من الحزب المدعوم من إيران.

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون سابقون إنه بعد ذلك، قرر نتانياهو ومجلس الوزراء الحربي عدم المضي قدما في الضربة ورفض مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الدفاع التعليق للصحيفة.

وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأميركية، باتريك رايدر، إن البنتاغون لا يزال يشعر بالقلق إزاء التوترات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، لكنه امتنع عن التعليق على أي محادثات محددة أو مسائل استخباراتية.

ورفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق، ولم تستجب وزارة الخارجية لطلب تعليق أيضًا، كانت أرسلته الصحيفة.

ولا تزال مخاطر الحرب على جانبي الحدود قائمة حيث ضرب مقاتلو حزب الله إسرائيل أكثر من 200 مرة في هجمات أسفرت عن مقتل 10 أشخاص، من بينهم سبعة جنود إسرائيليين، وفقا للبيانات التي جمعها مشروع بيانات الصراع المسلح وبيانات الأحداث.

وردت إسرائيل بما يقرب من 1000 ضربة داخل جنوب لبنان أسفرت عن مقتل أكثر من 120 من مسلحي حزب الله و10 مدنيين لبنانيين.