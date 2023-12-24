اعترف اليوم بمقتل 8 جنود وضباط.. الاحتلال يقدم حصيلة جديدة لخسائره بغزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال، صباح الأحد، مقتل 8 من جنوده وضباطه خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأقر جيش الاحتلال بمقتل 485 جنديا، منذ 7 تشرين الأول الماضي، فيما بلغ عدد قتلاه منذ بدء عمليته البرية في غزة في 27 تشرين الأول الماضي، نحو 158 قتيلا.

وفيما يلي أسماء من أعلن جيش الاحتلال مقتلهم

الرقيب ديفيد بوغدانوفسكي، 19 عاماً، من حيفا، مقاتل في كتيبة الهندسة 603، تشكيل “سار ميجولان” (7)، قتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

الرقيب أوريل باشان 20 عاماً من حيفا، مقاتل في كتيبة الهندسة 603 تشكيل سار ميجولان (7)، قتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

الرقيب جال هيرشكو 20 عاماً مفتاح، قائد فصيلة في كتيبة الهندسة 603 تشكيل ‘سار ميجولان’ (7)، قتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

الرقيب إيتمار شيمن 21 عاماً من مالبيد، مسعف في تشكيل “جيش” (36)، قاتل مع الكتيبة 77 تشكيل “سار مجولان” (7)، قتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

الرائد (احتياط) نداف يساكر فرحي، 30 عاماً، من هرتسليا، مسعف قتالي في الكتيبة 7810، لواء يفتاح (11)، قتل أمس في معركة وسط قطاع غزة.

الرائد (احتياط) إلياهو مئير أوحانا 28 عاماً من حيفا، مقاتل في الكتيبة 7810 لواء يفتاح (11)، قتل أمس في معركة وسط قطاع غزة.

اللواء احتياط إليساف شوشان 23 عاماً من القدس مقاتل في الكتيبة 6646 تشكيل شوالي ماروم (646) قتل أمس في معركة وسط قطاع غزة.

رقيب احتياط أوهاد عاشور 23 عاماً من كفار يونا، مقاتل في الكتيبة 6646 تشكيل شوالي ماروم (646)، قتل أمس في معركة وسط قطاع غزة.