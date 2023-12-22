الأشغال تتعامل مع انقلاب شاحنة على طريق النقب

وطنا اليوم:تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والاسكان اليوم الجمعة، مع حادث انقلاب شاحنة على طريق النقب أدى لاعاقة حركة السير باتجاه مدينة العقبة لفترة وجيزة.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن كوادرها قامت برفع الشاحنة وحمولتها التي تناثرت على مساحة واسعة من الطريق وأعادت فتح حركة السير على سعة الطريق بالتعاون مع مرتبات الأمن العام.