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السعودية تحبط تهريب شحنة كبتاغون آتية من الأردن

منذ ساعتين
السعودية تحبط تهريب شحنة كبتاغون آتية من الأردن

وطنا اليوم:أعلنت السعوديّة اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب 117,210 حبات كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في أجزاء متفرقة بإحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة، والذي يربطها مع الأردن.
وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعوديّة “واس”، فإن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في البلاد شددت على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على الواردات والصادرات، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب؛ تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.
ودعت الهيئة السعوديّة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.


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