الاحتلال يعترف بمقتل ضابطين وإصابة 3 جنود خلال المعارك في قطاع غزة

وطنا اليوم:اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة، بمقتل ضابطين وإصابة جنديين خلال المعارك في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له تحت بند سُمح بالنشر، إن الملازم شاي أييلي 21 عاماً من عسقلان، طالب في كتيبة الكرمة مدرسة الضباط، خدم كمقاتل في الوحدة التكتيكية الإنقاذية الخاصة (669)، قتل في معركة شمال قطاع غزة. .

وأضاف أن اللواء احتياط طل شوع 31 عاماً من بئر السبع، مقاتل في كتيبة الهندسة 7071 لواء كريتي (4)، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أن جندي احتياط في الكتيبة 8104، أوزبت “رام” (179)، أصيب بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.

كما أصيب مقاتل في كتيبة شاكيد، لواء جفعاتي، بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة، إضافة إلى إصابة مقاتل في الكتيبة 12 لواء جولاني بجراح خطيرة خلال اشتباكات جنوب قطاع غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 471 قتيلا، بينهم 139 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

اليوم الـ77 من العدوان على غزة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ77 على التوالي، وقصفه العنيف الجوي والمدفعي المكثف على عدة مناطق بالقطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 20 ألف شهيد بينهم 8 آلاف طفل و6200 سيدة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 52 ألفا و600 إصابة