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السيطرة على حريق بمستودع بلاستيك في إربد

منذ ثانيتين
السيطرة على حريق بمستودع بلاستيك في إربد

وطنا اليوم:تمكنت فرق الإطفاء بمديرية دفاع مدني غرب إربد، من السيطرة على حريق شب بمستودع لعبوات الفلين والبلاستيك، بجانب السوق المركزي للخضار والفواكه.
وقال مصدر أمني إن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الذي أتى على كامل محتويات المستودع البالغ مساحته 400 متر مربع بزمن قياسي، ومنع انتشاره لمستودعات مجاورة دون وقوع اصابات بشرية في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.


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