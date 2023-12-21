شكر على تعاز من أبناء المرحوم علي سلامة الضمور

وطنا اليوم:يتقدم ابناء المرحوم علي سلامة الضمور بخالص الشكر والتقدير لمن قام بواجب العزاء لنا بوفاة والدتنا الحاجة الفاضلة عايشة عبدالرحمن الضمور رحمها الله ، سواء من شارك بتشييع الجثمان ، أو الحضور إلى بيت العزاء أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما كان له الأثر الطيب بتخفيف المصاب الجلل

كما نتقدم بشكرنا المتواصل لمستشفى الكرك الحكومي بكادره المتميز والخدمات الصحية الرفيعة التي ضاهت وسبقت بقية القطاعات الصحية على مستوى المحافظة والجنوب ممثلة بمدير المستشفى الدكتور معتز القرالة وكافةالكوادر الطبية والادارية والجامعية لما قدموه من خدمة صحية متميزة لوالدتنا عليها رحمة الله .

ولا عسانا الا ان نقول شكر الله سعيكم جميعا ولا اراكم الله مكروه بعزيز وانا لله وانا اليه راجعون

عنهم اخيهم الدكتور حسام علي الضمور