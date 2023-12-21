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ضبط 11 وسيلة نقل عمومية غير ملتزمة بجرش

منذ ساعتين
ضبط 11 وسيلة نقل عمومية غير ملتزمة بجرش

وطنا اليوم:ضبطت كوادر هيئة تنظيم قطاع النقل البري في محافظة جرش 11 وسيلة نقل عمومية غير ملتزمة بالعمل على خطوطها الأصلية، وفقا لمدير مكتب النقل في جرش عمر القضاة.
وقال القضاة، الخميس، إنّ كوادر مكتب النقل في جرش تتابع باستمرار عمل وسائل النقل العمومية في المحافظة، حيث إنّه تم تحويل المخالفين وغير الملتزمين إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحق المخالفين.
وبين أن مكتب هيئة تنظيم النقل البري في جرش يعزز في حال استدعت الحاجة أي من الخطوط بمنح تصاريح مؤقتة أو تصاريح لرحلة واحدة وذلك لضمان ديمومة واستمرارية تقديم الخدمات، حيث إنّه يتم الأخذ بعين الاعتبار أن المركبات التي يتم منحها تصاريح لا يؤثر ذلك على عملها على خطها الأصلي.
وأشار القضاة بأن عدد خطوط النقل في المحافظة، 54 خطا ويوجد أيضا مكتبين لتكسي بعدد 50 سيارة و15 سرفيس تم منحها سابقا تصاريح مؤقتة للعمل بصفة (تكسي أصفر) ومكتب لتأجير السيارات السياحية.
مساعد محافظ جرش لشؤون السلامة العامة المتصرف نضال حجازين، بين بأنه تم استدعاء عدد من مالكي وسائط النقل العمومي داخل المحافظة وتم توقيعهم على كفالات وتعهدات وإلزامهم بالالتزام بالعمل على خطوطهم موضحا في حال تغيبهم مرات أخرى سيتم اتخاذ إجراءات إدارية بحقهم.


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