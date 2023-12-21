وفيات في حادث انقلاب حافلة فريق كرة قدم جزائري

وطنا اليوم:تعرضت بعثة فريق مولودية البيض، والذي يلعب في الدوري الممتاز الجزائري لحادث مرور مأساوي أسفر عن مصرع 3 أشخاص بينهم مساعد المدرب وحارس مرمى الفريق مما دفع الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) إلى تأجيل جميع المباريات المقررة هذا الأسبوع..

وأكد الحساب الرسمي لـ beIN SPORT S الإخبارية، أن فريق مولودية البيض الجزائري قد تعرض لحادث مروري خطير أودى بحياة 3 أشخاص بينهم مساعد المدرب مفتاح والحارس بوزياني.

وانقلبت الحافلة التي كانت تقل الفريق في مدينة السوقر شمال غربي الجزائر، بينما كانت في طريقها إلى تيزي أوزو؛ لمواجهة شبيبة القبائل في مباراة بالدوري كانت مقررة، الجمعة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال النادي على صفحته في “فيسبوك”: إن لاعبين آخرين أصيبوا في الحادث، موضحًا أنهم في حالة مستقرة.

وعلّق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على الحادثة، قائلًا في بيان: “تلقيت بألم وأسى شديدين نبأ الفاجعة التي أصابت طاقم تدريب ولاعبي مولودية البيض، وأمام هذا المصاب الجلل أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين”.