بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

المهندسين توقع اتفاقيتي تعاون مع مجموعة لافارج في الأردن‎

منذ ساعتين
المهندسين توقع اتفاقيتي تعاون مع مجموعة لافارج في الأردن‎

وطنا اليوم:وقعت نقابة المهندسين الأردنيين، يوم الاثنين الماضي، اتفاقيتي تعاون مع مجموعة لافارج في الأردن، بهدف تدريب وتشغيل عدد من المهندسين المنتسبين لنقابة المهندسين الأردنيين وتقديم خدمات التعاون المشترك في الندوات التعريفية والورشات والدورات التدريبية.

ووقع الاتفاقيتين، نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي والرئيس التنفيذي للافارج الاردن السيد سمعان سمعان، والقائم بأعمال المدير العام لشركة لافارج باطون الأردن السيد رعد نفاع، بحضور أمين عام نقابة المهندسين المهندس علي ناصر، ومدير أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب المهني مسؤول تطوير الأعمال والعلاقات الخارجية المهندسة سمر الكيلاني، ورئيس قسم التدريب المهندس طارق المومني، وممثلين عن الجانبين.

 وقال نقيب المهندسين إن توقيع الاتفاقيتين يعتبر خطوة ايجابية رغم الظروف والتحديات التي تواجه الشركة، مشيراً إلى أن العلاقات التي تربط النقابة مع لافارج الأردن تأتي استمراراً لعلاقات التواصل لخدمة المهندسين والقطاع الهندسي ككل.

ونوه إلى قرب توقيع اتفاقية التدريب مع وزارة الإدارة المحلية والتي تشمل على ٤٠٠ فرصة تدريبية.

 من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للافارج الأردن، السيد سمعان سمعان إن الشركة تعمل دائماً على تعزيز تفاعلها الإيجابي مع النقابات المهنية كونها جزء من قطاع صناعي يوفر فرص عمل لمختلف التخصصات الهندسية، مبيناً أن اتفاقيتي التعاون تعززان التعاون المشترك مع النقابات والمؤسسات المحلية المختلفة، كما أنها ستساهم في تدريب المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل كما وتهدف إلى عقد نشاطات مشتركة بين الجانبين.

وتأتي هاتان الاتفاقيتان في إطار سعي نقابة المهندسين نحو توفير فرص تدريب وتشغيل للمهندسين، حيث تهدف الاتفاقيتين للاستفادة من خبرات مجموعة لافارج في الأردن في تدريب وتشغيل المهندسين المنتسبين لنقابة المهندسين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:03

الاحتلال يقرر إغلاق عشرات المستوطنات والطرق في الشمال

12:48

النقابات تدعو للتصدي لمحاولات تهديد أمن الوطن

12:46

د. ذوقان عبيدات يكتب: نماذج ملهمة

12:43

الجيش والأرض وبوح النار

12:40

صفقة تبادل سجناء بين أمريكا وفنزويلا بوساطة قطرية

12:32

ولي العهد مهنئًا الشيخ مشعل الصباح: أرجو المولى أن يعينكم على حمل الأمانة

12:30

الحكومة : إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر جسر الملك حسين انتصار للدبلوماسية الأردنية

12:23

صحة غزة : مئات الجرحى يفارقون الحياة لعدم توفر الخدمات الصحية

11:50

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : لغة ملكية لا تقبل التأويل .. وهذه دلالات زيارة المقدسيين الى عمان

11:46

وفيات في حادث انقلاب حافلة فريق كرة قدم جزائري

11:40

شاهد الفيديو الذي أفزع الاحتلال : صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم

11:17

الحرة الاردنية توقع مذكرة تفاهم لإدارة وتشغيل الاسواق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة

وفيات
وفيات الخميس 21-12-2023الصحفي محمد غنام ينعى شقيق معالي كنيعان عطا كنيعان البلوي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائروفيات الأربعاء 20-12-2023وفيات الثلاثاء 19-12-2023وفيات الاثنين 18-12-2023