المهندسين توقع اتفاقيتي تعاون مع مجموعة لافارج في الأردن‎

وطنا اليوم:وقعت نقابة المهندسين الأردنيين، يوم الاثنين الماضي، اتفاقيتي تعاون مع مجموعة لافارج في الأردن، بهدف تدريب وتشغيل عدد من المهندسين المنتسبين لنقابة المهندسين الأردنيين وتقديم خدمات التعاون المشترك في الندوات التعريفية والورشات والدورات التدريبية.

ووقع الاتفاقيتين، نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي والرئيس التنفيذي للافارج الاردن السيد سمعان سمعان، والقائم بأعمال المدير العام لشركة لافارج باطون الأردن السيد رعد نفاع، بحضور أمين عام نقابة المهندسين المهندس علي ناصر، ومدير أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب المهني مسؤول تطوير الأعمال والعلاقات الخارجية المهندسة سمر الكيلاني، ورئيس قسم التدريب المهندس طارق المومني، وممثلين عن الجانبين.

وقال نقيب المهندسين إن توقيع الاتفاقيتين يعتبر خطوة ايجابية رغم الظروف والتحديات التي تواجه الشركة، مشيراً إلى أن العلاقات التي تربط النقابة مع لافارج الأردن تأتي استمراراً لعلاقات التواصل لخدمة المهندسين والقطاع الهندسي ككل.

ونوه إلى قرب توقيع اتفاقية التدريب مع وزارة الإدارة المحلية والتي تشمل على ٤٠٠ فرصة تدريبية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للافارج الأردن، السيد سمعان سمعان إن الشركة تعمل دائماً على تعزيز تفاعلها الإيجابي مع النقابات المهنية كونها جزء من قطاع صناعي يوفر فرص عمل لمختلف التخصصات الهندسية، مبيناً أن اتفاقيتي التعاون تعززان التعاون المشترك مع النقابات والمؤسسات المحلية المختلفة، كما أنها ستساهم في تدريب المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل كما وتهدف إلى عقد نشاطات مشتركة بين الجانبين.

وتأتي هاتان الاتفاقيتان في إطار سعي نقابة المهندسين نحو توفير فرص تدريب وتشغيل للمهندسين، حيث تهدف الاتفاقيتين للاستفادة من خبرات مجموعة لافارج في الأردن في تدريب وتشغيل المهندسين المنتسبين لنقابة المهندسين.