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عودة منصة إكس للعمل بعد عطل مفاجئ

منذ 3 ساعات
عودة منصة إكس للعمل بعد عطل مفاجئ

وطنا اليوم:عادت منصة «إكس» للعمل من جديد، بعد عطل مفاجئ لدى بعض المستخدمين حول العالم.
وواجه موقع التدوينات القصيرة «إكس» (تويتر سابقا) مشكلة فنية صباح اليوم الخميس، منعت مستخدمي المنصة من الاطلاع على التغريدات.
وظهر على كل من موقع الويب وتطبيق الهاتف المحمول عبارة «مرحبًا بك» للمستخدمين في المخططك الزمني بدلا من التغريدات العادية.
وذكر موقع «داونديتيكتور» وهو عبارة عن نظام أساسي عبر الإنترنت يوفر للمستخدمين معلومات في الوقت الفعلي حول حالة مختلف مواقع الويب والخدمات، أنه تلقى ما يزيد عن 70 ألف تقرير عن عدم القدرة على استخدام منصة «إكس»، صباح الخميس. ولا توجد معلومات حول سبب هذه المشكلة، ولم تعلق إكس حتى الآن على سبب العطل.


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