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إنزال جوي سادس لمساعدات إغاثية للمستشفى الميداني الأردني جنوبي غزة

منذ ساعة واحدة
إنزال جوي سادس لمساعدات إغاثية للمستشفى الميداني الأردني جنوبي غزة

وطنا اليوم:بتوجيهات ملكية سامية، أنزلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مساء اليوم الأربعاء، مساعدات طبية ومستلزمات علاجية بواسطة إحدى طائرات سلاح الجو الملكي إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.
وتم إنزال المساعدات بواسطة صناديق مخصصة للحفاظ على سلامة المواد الطبية بداخلها، لديمومة عمل المستشفى للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية للأهل في القطاع.
الجدير بالذكر أن عملية إنزال المساعدات تتم من خلال مظلات متطورة يتم توجيهها من خلال طاقم متخصص لضمان وصولها للمكان المحدد.
وتؤكّد القوات المسلحة أنها مستمرة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفاَ عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة.


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