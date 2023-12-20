بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

القبض على 6 مهربين وتجار يرتبطون بعصابات إقليمية

منذ ساعة واحدة
القبض على 6 مهربين وتجار يرتبطون بعصابات إقليمية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنية متخصصة تساندها إدارة مكافحة المخدرات نفذت مجموعة من الحملات والمداهمات الأمنية المتزامنة، والتي شملت مواقع صحراوية في منطقة الرويشد.
وأضاف أن الفرق الأمنية واصلت ومنذ صباح اليوم حملاتها لملاحقة وإلقاء القبض على مجموعة من أخطر تجار المخدرات ومهربيها، ممن فرّوا وتواروا عن الأنظار مع بداية تنفيذ الحملات الأمنية والمداهمات في منطقة الرويشد منذ أشهر.
وأضاف الناطق الإعلامي أنّ الحملة الأمنية اليوم، جاءت بعد جهد وعمل استخباري استمر لأشهر جرى خلاله تحديد مواقع اختباء أولئك الاشخاص ضمن مناطق صحراوية وعرة لجؤوا إليها لمتابعة نشاطاتهم الجرمية، لافتاً أن الفرق الأمنية التخصصة وضعت خطط المداهمة الملائمة لطبيعة المنطقة وجغرافيتها، وبدأت بتنفذها منذ صباح هذا اليوم.
وأضاف أن الأشخاص المطلوبين والملاحقين بادروا بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه القوة الأمنية التي طبقت قواعد الاشتباك وتمكنت من السيطرة والقاء القبض عليهم، دون وقوع أي إصابة بين صفوف القوة الأمنية فيما أصيب أحد المطلوبين وأُسعف للعلاج.
ووأوضح أنه أُلقي القبض على تسعة أشخاص، ستة منهم من المصنفين بالخطرين جدا والمسلحين، وممن تأكد ارتباطهم المباشر مع عصابات المخدرات الإقليمية ومهربيها على طول الحدود الشمالية الشرقية، ومنهم من يقوم بدور المستلم للمواد المخدرة وتخزينها داخل المملكة تمهيدًا لإعادة تهريبها لدول مجاورة أو الاتجار بها داخل المملكة.
وتابع الناطق الإعلامي أنه ضبط بحوزة المقبوض عليهم كميات كبيرة من المواد المخدرة: 720 ألف حبة مخدرة، و1565 كف حشيش، و21 سلاحا نارياً، وكميات كبيرة من الذخائر، وأجهزة اتصال ومناظير.
وشددت مديرية الأمن العام على أنها عاقدة العزم ومستمرة بذات النهج لملاحقة تجار المخدرات ومهربيها كافة، وضرب أوكارهم أينما كانوا لمنعهم من مواصلة جرائمهم الخطرة التي تضر بالوطن وتهدد سلامته وسلامة أبنائه.
وأكدت مديرية الأمن العام على مواصلتها العمل بتنسيق كبير وتكامل بالأدوار والجهود مع القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، التي تبذل التضحيات في سبيل الدفاع عن أمن الوطن وحماه، والتصدي لعصابات المخدرات والسلاح وكل من يحاول المساس بأمن الأردن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:08

صحفيون واعلاميون أردنيون من اجل غزة و فلسطين

20:07

إنزال جوي سادس لمساعدات إغاثية للمستشفى الميداني الأردني جنوبي غزة

19:41

إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله في الشونة

19:32

زعيم الحوثيين: سنجعل البوارج الأميركية هدفا لصواريخنا

19:24

الاحتلال يعلن تدمير حي الشجاعية .. ونتنياهو: نقصف حماس بنيران هائلة

19:12

الملك: لا تراجع عن مواقفنا من أجل فلسطين

19:08

الأمانة العامة لحزب إرادة تلتقي بأعضاء الهيئة العامة في محافظة المفرق…صور

19:05

صحفيون واعلاميون أردنيون من اجل غزة و فلسطين ..اسماء

18:59

البيت الأبيض: أصبح بالإمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن

16:38

تبرّع موظفي البنك الأردني الكويتي بأجر يوم عمل لمؤسسة الحسين للسرطان لدعم صندوق غزة

16:34

الملك: استمرار العدوان على غزة أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية

16:26

فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بدير علا غداً

وفيات
الصحفي محمد غنام ينعى شقيق معالي كنيعان عطا كنيعان البلوي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائروفيات الأربعاء 20-12-2023وفيات الثلاثاء 19-12-2023وفيات الاثنين 18-12-2023وفيات الأحد 17-12-2023