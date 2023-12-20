الأردن وبرنامج الأغذية العالمي يسيران قافلة برية إلى غزة

وطنا اليوم:سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهلنا في قطاع غزة تتكون من ٤٦ شاحنة بحمولة ٧٥٠ طن من المواد الإغاثية.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن القافلة تحمل المواد الغذائية الأساسية وطويلة المدى ليصار إلى توزيعها من خلالهم إلى الجهات المعنية بتوزيع المساعدات في غزة.

وأكد الشبلي أن الاحتياجات إلى المواد الغذائية هو ضرورة قصوى أمام الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، التي تصلنا التقارير حولها من الجهات الرسمية العاملة هناك.

وأوضح أنه من هذا المنطلق عمد الهيئة إلى تجهيز قافلة جديدة تحمل المواد الغذائية الأساسية والتي يسهل تحضيرها وتناولها من قبل أهلنا في غزة.

وأشار الشبلي إلى أن هذا التعاون بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي يهدف إلى التوسع من أجل ارسال المساعدات بشكل مستمر وبكميات أكبر من المواد الغذائية إلى غزة وتحقيق رؤية جلالة الملك بأن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي والاستجابة لحالات الطوارئ.

ونوه إلى أن عدد الطائرات المرسلة من قبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى أهلنا في غزة وصل إلى ٢٢ طائرة و٧٦ شاحنة من المواد الطبية والغذائية والاغاثية.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.