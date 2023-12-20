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كابيتال بنك يكرّم موظفيه الفائزين في مسابقة الشطرنج السنوية لعام 2023‎

منذ ساعة واحدة
كابيتال بنك يكرّم موظفيه الفائزين في مسابقة الشطرنج السنوية لعام 2023‎

وطنا اليوم:كرّم كابيتال بنك الموظفين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة الشطرنج السنوية التي ينظمها البنك في مقر الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج منذ العام 2019.
وبحسب نتائج المسابقة التي أعلنتها الحكم الدولي نسرين كنعان، فاز بالمركز الأول في المسابقة توفيق شوباش، تلاه في المركز الثاني أحمد الخيري، وفي المركز الثالث أيمن صلاح.
وتنافس في البطولة 13 موظفاً وموظفة، وضمت البطولة التي تميزت بأجواء تنافسية وحماسية بين المشاركين 7 جولات حسب النظام السويسري بواقع 30 دقيقة لكل لاعب.
وتقام هذه المسابقة ضمن النشاطات الرياضية والترفيهية عن الموظفين بهدف تنمية روح التنافس الشريف بينهم وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وروح الفريق الواحد خارج إطار العمل الرسمي، وبما يعود بالفائدة على عمل البنك عموماً، كما تعكس هذه الأنشطة حرص كابيتال بنك على توفير بيئة عمل إيجابية وداعمة للموظفين، وتحفيزهم على المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية.
وأعرب الفائزون عن سعادتهم بالفوز في المسابقة، مؤكدين أن هذه التجربة كانت مفيدة لهم، وساهمت في تنمية مهاراتهم في الشطرنج.


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