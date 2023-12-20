السجن 5 سنوات لشابين سرقا 28 دينارا من سائق تكسي

وطنا اليوم:قضت محكمة الجنايات، بالأشغال المؤقتة على شابين 5 سنوات، بعد تجريمهما بجناية السرقة بعد سلبهما 28 دينارا من سائق تكسي في العاصمة عمان تحت تهديد السلاح.

وحسب التفاصيل التي رواها الصحفي غازي مرايات وكما وجدتها محكمة الجنايات فإنه في أحد الأيام قرر شابان سلب سائق تكسي وعلى ضوء ذلك تم إيقاف السائق والصعود معه.

وبعد ذلك طلبا من السائق إيصالهما لإحدى المناطق في عمان، وقبل الوصول للمكان المحدد طلبا من سائق التكسي الوقوف في منطقة خالية من المارة والسكان و”شبه معتمة” ورفع أحدهما “مشرط” على سائق التكسي ووضعه على رقبته وأخبره بأن يخرج الأموال التي يحملها، ليكون المبلغ 28 دينارا وهاتفا خلويا، ثم لاذا بالفرار.

وتقدم سائق التكسي بشكوى وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم التعرف على المتهمين وإلقاء القبض عليهما وإحالتهما إلى المدعي العام ومن هناك إلى المحكمة.

المحكمة نظرت في القضية وجرمتهما بجناية السرقة وقضت بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات.