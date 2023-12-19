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مجهول يعتدي على مقبرة المفرق الجديدة

منذ ساعة واحدة
مجهول يعتدي على مقبرة المفرق الجديدة

وطنا اليوم:أقدم شخص مجهول الهوية على الاعتداء على الشواهد وخزانات المياه في مقبرة المفرق الجديدة.
وأفاد مسؤول المقبرة فادي الزيادنة بأن الشواهد التي جرى الاعتداء عليها بالتحطيم بلغ عددها أكثر من 380 شاهد قبر.
وأشار الزيادنة إلى أن الاعتداء كان بتحطيم الشواهد والعبث بخزانات المياه، وخط المياه الرئيسي للمقبرة، مبينا أنه جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية.
وأفاد بأن عددا من المواطنين في مدينة المفرق، عملوا على إصلاح ما يقارب 50 في المئة من شواهد المقبرة وخزانات وخطوط المياه فيها.


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