مقتل أحد اشهر تجار المخدرات في سوريا

وطنا اليوم:أفادت تقارير اخبارية عن مقتل تاجر مخدرات كبير بغارة جوية أردنية في جنوب سوريا.

وبينت التقارير أن تاجر المخدرات المدعو ناصر فيصل السعدي، قُتل مساء أمس الاثنين في غارة جوية أردنية على منطقة صلخد بريف السويداء.

يشار إلى أن الجيش الأردني كان أعلن في وقت سابق الاثنين، إلقاء القبض على مهربين وضبط كميات من الأسلحة والصواريخ والألغام المضادة للأفراد بعد مواجهات شرسة حدودية.

وأفاد مصدر عسكري بأن العمليات والمضبوطات كانت تستهدف الأمن الوطني الأردني.

وأضاف المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع تحركات المجموعة المسلحة وما تهدف إليه لزعزعة الأمن الوطني، وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.