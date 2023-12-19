بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مقتل أحد اشهر تجار المخدرات في سوريا

منذ ساعة واحدة
مقتل أحد اشهر تجار المخدرات في سوريا

وطنا اليوم:أفادت تقارير اخبارية عن مقتل تاجر مخدرات كبير بغارة جوية أردنية في جنوب سوريا.
وبينت التقارير أن تاجر المخدرات المدعو ناصر فيصل السعدي، قُتل مساء أمس الاثنين في غارة جوية أردنية على منطقة صلخد بريف السويداء.
يشار إلى أن الجيش الأردني كان أعلن في وقت سابق الاثنين، إلقاء القبض على مهربين وضبط كميات من الأسلحة والصواريخ والألغام المضادة للأفراد بعد مواجهات شرسة حدودية.
وأفاد مصدر عسكري بأن العمليات والمضبوطات كانت تستهدف الأمن الوطني الأردني.
وأضاف المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع تحركات المجموعة المسلحة وما تهدف إليه لزعزعة الأمن الوطني، وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:22

البنتاغون يرسل حاملة طائرات نووية ثانية إلى البحر الأحمر

10:13

الاردن حزام امني ضد قوى إقليمية في المشرق العربي

10:09

وسم على الحدود الشمالية يتصدر ترند الأردن

09:59

مشروع لنقل البشر إلى الفضاء .. ومستعمرات على الكواكب

09:39

الجامعات الوطنيه والتوجيه الوطني (٤)

09:37

أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق الثلاثاء

09:29

تحالف دولي بمشاركة عربية لصد هجمات الحوثيين

09:22

الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة جنديين شمال قطاع غزة

09:11

الجيش يكشف عن هويات المهربين المقبوض عليهم والمضبوطات

07:00

قتالُ الأشرار خارج الأسوار !!

02:14

يرصد ريعه دعماً للأشقاء في غزة معرض فني عربي دولي ابداعي بعنوان “صامدون” في المركز الثقافي الملكي الثلاثاء القام

23:33

الرواجيح يلتقي أهالي ماعين ويستمع إلى احتياجاتهم ومطالبهم

وفيات
وفيات الاثنين 18-12-2023وفيات الأحد 17-12-2023رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردني ينعون سمو الشيخ نواف الأحمد الصباحوفيات الخميس 14-12-2023وفيات الأربعاء 13-12-2023