تحالف دولي بمشاركة عربية لصد هجمات الحوثيين

وطنا اليوم:تسببت عمليات الحوثيين في البحر الأحمر ومنعهم مرور سفن الشحن المتوجهة إلى كيان الاحتلال باقلاق القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

10 بلدان

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن أمس الاثنين عن تشكيل تحالف دولي يضم عشرة بلدان؛ بهدف التصدي لهجمات الحوثيين المتكررة على سفن ترتبط بالاحتلال الإسرائيلي.

وأشار أوستن في بيان صحفي إلى أن “البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة يجب عليها التكاتف لمواجهة التحدي الذي تشكله هذه الجهة”.

وادعى أوستن أن التحالف الأمني سيقوم بضمان حرية الملاحة لكافة البلدان وسيعزز الأمن والازدهار الإقليميين، حيث سيضم التحالف كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسيشل.

ويذكر أن الحوثيون صعدوا من هجماتهم على السفن المرتبطة بكيان الاحتلال؛ ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة منذ 74 يوما.

أزمة ملاحة دولية

وأجبرت هجمات الحوثيين شركات شحن دولية على تعليق رحلاتها في البحمر الأحمر إلى حين عودة الوضع الأمني إلى سابق عهده حيث علقت كل من شركة ميرسك الدنماركية والألمانية هاباغ-ليود والفرنسية سي ام إيه سي جي إم والإيطالية السويسرية إم أس سي.

ويشار إلى أن مضيق باب المندب يمر عبره 40% من حركة التجارة الدولية.