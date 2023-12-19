الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة جنديين شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء مقتل ضابطين وجنديين إضافيين شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن الرائد (احتياط) دانييل يعقوب بن هاروش 31 عاماً من إيلون، مقاتل في الكتيبة 6551 في تشكيل هيس هاش (551)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وأضاف أن النقيب (احتياط) روتم يوسف ليفي 24 عاماً من أورانيت، نائب قائد فصيلة في وحدة يحلم، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أنه أصيب مقاتلان من الكتيبة 13، لواء جولاني، بجروح خطيرة الليلة الماضية خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وإبلاغ ذويهم.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ العملية البرية إلى 130، ومنذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 463 قتيلا.

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي غزة يومه الـ74 على التوالي، حيث واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف لمناطق مختلفة في قطاع غزة، وارتكابه المجازر بحق المدنيين.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 19,453 شهيد، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 52 ألفا.

في المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 463 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.