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استشهاد الطفلة صاحبة فيديو نفسي ترجع رجلي في خانيونس

منذ ساعة واحدة
استشهاد الطفلة صاحبة فيديو نفسي ترجع رجلي في خانيونس

وطنا اليوم:استشهدت اليوم الاثنين، الطفلة دنيا أبو محسن صاحبة فيديو “نفسي ترجع رجلي” التي بترت قدمها في قصف همجي للاحتلال الإسرائيلي على منزل عائلتها في قطاع غزة قبل أسابيع وأدى لارتقاء 4 من أفراد عائلتها.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الطفلة دنيا استشهدت، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على مبنى الولادة بمجمع ناصر الطبي في خانيونس.
يذكر أن منذ فترة قصيرة انتشر فيديو لطفلة فلسطينية تدعى دنيا أبو محسن، كانت تتمنى فيه أن تتعافى قدمها التي بُترت، وأن تنتهي الحرب.
وكانت تتلقى العلاج في مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، حتى ارتقت شهيدة بقصف همجي جديد لطائرات الاحتلال على مجمع ناصر الطبي.


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