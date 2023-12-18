الصفدي يرفع جلسة رقابية للمجلس احتجاجا على غياب الوزراء

وطنا اليوم:رفع رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، جلسة النواب الرقابية الصباحية، الاثنين، وذلك بعد اجابة غير متوقعة من وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة على سؤال الصفدي.

وخلال الجلسة الرقابية الخامسة على التوالي، سأل الصفدي نائب رئيس الوزراء عن “وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزيرة النقل، ورئيس ديوان الخدمة المدنية” وسبب غيابهم عن جلسة النواب، سيّما في ظلّ وجود أسئلة نيابية موجهة لهم.

وردّ الخريشة على الصفدي قائلا: “لقد جرى تبليغ الأمانة العامة بعدم تمكّن رئيس ديوان الخدمة المدنية من حضور الجلسة في هذا اليوم”.

وقاطع الصفدي الخريشة متسائلا: “أين هو؟ ما هو الأمر الأكثر ضرورة من مجلس النواب؟”، ليجيب الوزير رئيس مجلس النواب: “كل أمر عام هو مهم”.

وعاد الصفدي ليقاطع الخريشة غاضبا ويعلن رفع الجلسة ويغادر القبة.