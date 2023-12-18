منتدى الإعلاميين يدين بشدّة دخول صحفيي CNN سرّاً الى قطاع غزة

وطنا اليوم:دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدّة الدخول السري لفريق من صحفيي شبكة (CNN) الأمريكية, منهم كبيرة المراسلين الدوليين للشبكة “كلاريسا وارد”، إلى غزة ضمن قافلة أمنية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتبر المنتدى في بيان “أنّ هذه الخطوة التي تمت بشكل سري ومن دون تعاون مع السلطات المحلية والصحفيين الفلسطينيين، تثير مخاوف جدية بشأن انتهاك أخلاقيات مهنة الصحافة والنزاهة المهنيّة”.

وأبرز المنتدى أنّ وجود الصحافية كلاريسا وارد، غير مرحب به من قبل الصحفيين الفلسطينيين في ظل مساهمتها في نشر رواية كاذبة منذ 7 أكتوبر الماضي، وانحيازها الصريح للرواية الإسرائيلية وهو ما تسبب بفقدان مصداقيتها.

ولفت إلى أنّ الأداء الإعلامي للصحافية كلاريسا وارد سبق أن قوبل بعاصفة انتقادات فلسطينية وعربية بالنظر إلى تعمدها التغطية غير المهنية والعمل على تمرير الرواية الإسرائيلية المضللة.

وذكر أنّ مجرد دخول صحفيي CNN لساعات إلى قطاع غزة واقتصار تغطيتهم على المناطق أقصى جنوب القطاع، كشف عن الحجم الكبير للفظائع والجرائم التي ارتكبتها ولا تزال “إسرائيل” بحق المدنيين ودحض تورط الشبكة الأمريكية في محاولات تضليل الرأي العام الدولي.

وبينما أكد منتدى الإعلاميين على أهمية عرض وجهات النظر المتنوعة في التغطية الإعلامية، فقد شدد على أنّ الدخول السري لصحفيي CNN، دون التشاور أو التعاون مع ممثلي الصحافة المحلية القائمة، يقوض مبادئ الصحافة المسؤولة والأخلاقية.

وجدّد بهذا الصدد دعوته إلى إنهاء المنع الإسرائيلي لممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية من دخول قطاع غزة لتغطية جريمة الإبادة الجماعية التي يشهدها منذ 72 يوماً ووقف أي سياسة انتقائية في منح التصاريح اللازمة بناء على مصلحة إسرائيلية فقط.

وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أهمية احترام استقلالية الإعلاميين الفلسطينيين المحليين الذين يقومون بلا كلل بتغطية الأحداث على أرض الواقع، ويواجهون تحديات كبيرة لتقديم معلومات دقيقة وغير متحيزة، ودفع العشرات منهم حياته ثمناً لذلك.