بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

العرموطي : الصهاينة يريدون تهجير الشعب الفلسطيني والأردن لم يستفد من اتفاقية وادي عربة

منذ ساعة واحدة
العرموطي : الصهاينة يريدون تهجير الشعب الفلسطيني والأردن لم يستفد من اتفاقية وادي عربة

وطنا اليوم:طالب النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي الحكومة بالتوجه إلى محمة لاهاي الدولية لتقديم شكوى بموجب اتفاقية السلام الموقعة مع العدو الصهيوني بعد التصريحات المتكررة من قبل اعضاء في الحكومة والكنيست بتهديد الاردن واعلان الحرب عليه.
وأضاف العرموطي أن العدو الصهيوني لم يلتزم بأي بند من اتفاقية وادي عربة الموقعة معه منذ عام 1994، مشيرا إلى تسجيله (65) خرقا من قبل سلطات الاحتلال للاتفاقية، ولذلك تستطيع الحكومة التوجه نحو محكمة لاهاي الدولية وتقديم شكوى حول الاختراقات، وبالتالي إلغاءها دون تحميل الدولة الأردنية أية تبعات.
وشدد العرموطي على أن الأردن ليس بعيدا عن الأطماع الصهيونية، فعقيدة الصهاينة تقوم على التوسّع، وهم يريدون تهجير الشعب الفلسطيني بعد اقرار قانون يهودية الدولة إلى شرق الأردن على أنه موطنهم الأصلي.
وبيّن العرموطي أن نقل الاشراف على المقدسات إلى وزارة الأديان ونزعها من الأوقاف الأردنية اعتداء على الولاية الاردنية ونقض لمعاهدة السلام، مشيرا إلى أن تصريحات وزير المالية الصهيوني سموتريتش ووضع خارطة فلسطين دون الأردن تعبّر بصراحة عن الفكر الصهيوني.
وأكد العرموطي أن الاتفاقية الموقعة مع الكيان لم تخدم سوى الاحتلال ولم يستفد منها الأردن، ولا يجوز أن تبقى الدولة الأردنية صامته على التهديدات المباشرة لكيان الدولة والتي تمسّ أمنه واستقراره.
ودعا العرموطي اللجنة القانونية في مجلس النواب للاسراع في تقديم توصياتها حول الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني، والاستفادة من مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة الاصلاح لإلغاء الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى والزام الحكومة بذلك


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:05

الخصاونة: نقولها بملء الفم، النَّقل الذي يمرّ ويخرج من وإلى الأردن لم تتغيَّر ترتيباته منذ سنوات

14:39

الملك يتوجه إلى الكويت لتقديم العزاء بوفاة الشيخ نواف الصباح

14:33

الحكومة : أغلب الأحزاب جاهزة للمشاركة بالانتخابات المقبلة

14:27

صفقة أسرى مدوية بالطريق .. نتنياهو يرضخ والاحتلال يعزل مروان البرغوثي

13:50

نتنياهو لوزرائه: لديكم تفويض بمواصلة القتال وليس بوقف إطلاق النار

13:46

الضمان: رواتب المتقاعدين في البنوك الأربعاء القادم

13:43

إذاعات أردنية توحد بثها لجمع التبرعات لمرضى السرطان القادمين من غزة

12:30

وفاة دبلوماسي فرنسي بغارة إسرائيلية في غزة

12:24

تجارة عمان والعصرية للطاقة توقعان اتفاقية مشروع توليد الطاقة الكهربائية

12:21

بيان من المواصفات والمقاييس حول وزن اسطوانات الغاز

12:17

4 آلاف جندي من أصول فرنسية يقاتلون مع الاحتلال في غزة

12:10

الشمالي: اقتصادنا قادر على تجاوز الظروف الصعبة الراهنة

وفيات
وفيات الأحد 17-12-2023رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردني ينعون سمو الشيخ نواف الأحمد الصباحوفيات الخميس 14-12-2023وفيات الأربعاء 13-12-2023حزب الوحدويون الديمقراطي ينعى الشهيد إياد النعيمي