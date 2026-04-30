ضبط مافيا لتهريب الوقود عبر مخازن تحت الأرض في مصر

وطنا اليوم:في واحدة من أوسع الضربات الرقابية، أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن تفكيك شبكات منظمة لتهريب الوقود والتلاعب عبر مخازن سرية أسفرت عن ضبط أكثر من مليون لتر في 7 محافظات خلال أبريل الحالي.

وكشف التقرير الصادر عن اللجنة المركزية للرقابة على المنتجات البترولية، عن ضبط حيل مبتكرة للتهريب حيث عثرت فرق التفتيش في محافظة الغربية على “خزانات أرضية مخفية” أسفل طبقات خرسانية كثيفة، صممت خصيصاً لتخزين السولار بعيداً عن أعين الرقابة بهدف الاتجار في السوق السوداء، حيث ضبط بداخلها 40 ألف لتر.

وشهدت القاهرة ضبط محطتين تتضمن “بيارات سرية” لتخزين المازوت الصناعي عبر طلمبات وخطوط أنابيب خفية وتوصيلات كهربائية مكشوفة شكلت خطورة بالغة على المنطقة المحيطة.

مخالفات فنية خطيرة

وكشفت الهيئة عن رصد تشكيل عصابي يعمل من داخل أحد مستودعات الوقود في محافظات الصعيد، يقوم بتحميل كميات إضافية من الوقود بالمخالفة للفواتير الرسمية.

ورصدت الحملة تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة بهذا النشاط، وجاري التنسيق مع النيابة العامة لملاحقة المتورطين قانونياً.

كما رصدت الحملات، التي شملت المرور على 690 محطة وقود، مخالفات فنية وصفت بـ”الخطيرة”، تمثلت في خلط الوقود بالماء والشوائب، مما يهدد بتلف محركات السيارات.

وكشفت الحملات رصد 4 محطات في قلب القاهرة تحصل على حصص رسمية وهي مغلقة تماماً، مما يؤكد تسريب هذه الحصص للسوق السوداء، بالإضافة إلى رصد مصانع طوب “وهمية” تحصل على وقود مدعوم دون ممارسة أي نشاط إنتاجي.