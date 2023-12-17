الشمالي: اقتصادنا قادر على تجاوز الظروف الصعبة الراهنة

وطنا اليوم:أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن الاقتصاد الوطني قادر ان شاء الله تعالى على تجاوز الظروف الصعبة الراهنة.

وقال الشمالي خلال لقاء مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء وعددا من الصناعيين والمستثمرين في المحافظة ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، إن الأردن له في ذلك تجارب سابقة كفلت استمرار سلاسل التوريد بالعمل وتلبية احتياجات السوق المحلي والمحافظة على توازنات الأسعار ونستذكر هناك ما تم ابان جائحة كورونا وتداعياتها والظروف الجيوسياسية العالمية ويعزز ذلك الاستقرار المالي والنقدي والاحتياطي من العملات الأجنبية ومتانة الجهاز المصرفي وجاذبية المملكة من مختلف النواحي.

وأضاف أنه يتم من خلال اللقاءات الميدانية التحاور حول الموضوعات التي تهم الاقتصاد الوطني والحصول على التغذية الراجعة للاستئناس بها لدى وضع السياسات واتخاذ الاجراءات التي تخص الاقتصاد الوطني.

وبين الشمالي أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات العملية التنفيذية لدعم القطاع الصناعي في إطار مساعيها لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة مع أطراف دولية بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف بما ينعكس على زيادة حجم الصادرات وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأوضح أنه وضمن الأولويات التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي فقد تم الاثنين الماضي الاعلان عن نتائج تقييم الشركات الصناعية التي تم اختيارها وعددها 135 منشأة للاستفادة من برنامج الحوافز المبني على المخرجات أحد برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة حيث سيتم تقديم دعم مالي لها غير مسترد على شكل حوافز مالية بقيمة حوالي 29.63 مليون دينار والتي تشكل 57.2% من الكلفة الاجمالية لتنفيذ مشاريع خطط تطوير المنشآت الصناعية وقيمتها 51,763 مليون دينار.

وبين أن إجمالي قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال العام 2023 للجولة الأولى لجميع برامج الصندوق تبلغ حوالي 45.2 مليون دينار لـ 395 منشأة صناعية والتي تشكل بمجملها 50.2% من اجمالي المخصصات المالية لبرامج الصندوق الأربعة البالغ قيمتها 90 مليون دينار.

وقال إن هنالك العديد من اجراءات الدعم للقطاع الصناعي التي تمت سابقا وذلك تقديرا من الحكومة لأهميته في مجمل النشاط الاقتصادي وزيادة الصادرات والحد من الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الأعمال وتلبية احتياجات السوق المحلي وغير ذلك.

الجغبير أكد مجددا باسم القطاع الصناعي أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة للصناعة الوطنية لتعزيز تنافسيتها وتمكينها من مواجهة التحديات وزيادة قدراتها التصديرية الى مختلف الأسواق.

وأضاف أن القطاع الصناعي يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير العمل وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الصعبة وتلبية احتياجات السوق من العديد من السلع.

رئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة قال إن الشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين التي نجدها اليوم وإحدى صورها الزيارات واللقاءات الميدانية للوزير وفريق العمل المختص بالقطاع الصناعي يعكس الاهتمام الكبير من قبل الحكومة بالصناعة الوطنية والحرص على تطويرها وجعلها أكثر استجابة لمتطلبات المرحلة ومجابهة الصعوبات.

وعرض حمودة وعدد من صناعيين الزرقاء عددا من المطالب الخاصة بالقطاع الصناعي في الزرقاء حيث رد عليها الوزير الشمالي وأوعز للمعنيين في وزارته في متابعتها بالتنسيق مع غرفة صناعة الأردن.

كما اطلع خلالها الشمالي على واقع بعض المنشآت بمنطقة وادي العش الصناعية والتقى مجموعة من المستثمرين والصناعيين وزار احدى مصانع المنظفات الأردنية المتميزة والتي اعتبرت قصة نجاح لمؤسسة وطنية خاصة اجتهد فيها أصحابها على تطوير انتاجهم وتحسين مدخلاته ومخرجاته وزار أيضا أحد المولات الكبيرة بالمنطقة.