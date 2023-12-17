نمو الاحتياطيات الأجنبية في الأردن 1.2% بنهاية تشرين الثاني

وطنا اليوم:نمت الاحتياطيات الأجنبية في الأردن بنسبة 1.2% بنهاية تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا للبنك المركزي الأردني.

وأشار البنك في بيانات إلى أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية وصل إلى 17.1 مليار دولار مع نهاية تشرين الثاني من العام الحالي.

وأوضح أن رصيد الاحتياطيات الأجنبية يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات 7.6 أشهر.