المصفاة تنظم جولة للصحافيين على محطة تعبئة غاز الموقع / الزرقاء

وطنا اليوم:الزملاء الاعزاء

نود تذكيركم بدعوة شركة مصفاة البترول الأردنية لمشاركتها في الجولة الإعلامية التي ستنظمها يوم غدا الاثنين ١٨/١٢/٢٠٢٣ إلى محطة تعبئة غاز الموقع / الزرقاء للاطلاع على خطوات التعبئة بما في ذلك فحص الأسطوانة قبل وبعد التعبئة والاطلاع كذلك على معدات تنظيف الأسطوانات وعملية إعادة تأهيل الأسطوانات .

سيتم التجمع في مبنى الشركة -الإدارة العامة- في عمان الدوار الأول عند الساعة العاشرة والنصف صباحا، في حين سيتم الانطلاق إلى موقع الزرقاء عند الساعة 11 صباحا.

نتشرف بحضوركم والمشاركة معنا