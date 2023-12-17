وطنا اليوم:الزملاء الاعزاء
نود تذكيركم بدعوة شركة مصفاة البترول الأردنية لمشاركتها في الجولة الإعلامية التي ستنظمها يوم غدا الاثنين ١٨/١٢/٢٠٢٣ إلى محطة تعبئة غاز الموقع / الزرقاء للاطلاع على خطوات التعبئة بما في ذلك فحص الأسطوانة قبل وبعد التعبئة والاطلاع كذلك على معدات تنظيف الأسطوانات وعملية إعادة تأهيل الأسطوانات .
سيتم التجمع في مبنى الشركة -الإدارة العامة- في عمان الدوار الأول عند الساعة العاشرة والنصف صباحا، في حين سيتم الانطلاق إلى موقع الزرقاء عند الساعة 11 صباحا.
نتشرف بحضوركم والمشاركة معنا
المصفاة تنظم جولة للصحافيين على محطة تعبئة غاز الموقع / الزرقاء
وطنا اليوم:الزملاء الاعزاء