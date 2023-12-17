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المصفاة تنظم جولة للصحافيين على محطة تعبئة غاز الموقع / الزرقاء

منذ 4 ساعات
المصفاة تنظم جولة للصحافيين على محطة تعبئة غاز الموقع / الزرقاء

وطنا اليوم:الزملاء الاعزاء
نود تذكيركم بدعوة شركة مصفاة البترول الأردنية لمشاركتها في الجولة الإعلامية التي ستنظمها يوم غدا الاثنين ١٨/١٢/٢٠٢٣ إلى محطة تعبئة غاز الموقع / الزرقاء للاطلاع على خطوات التعبئة بما في ذلك فحص الأسطوانة قبل وبعد التعبئة والاطلاع كذلك على معدات تنظيف الأسطوانات وعملية إعادة تأهيل الأسطوانات .
سيتم التجمع في مبنى الشركة -الإدارة العامة- في عمان الدوار الأول عند الساعة العاشرة والنصف صباحا، في حين سيتم الانطلاق إلى موقع الزرقاء عند الساعة 11 صباحا.
نتشرف بحضوركم والمشاركة معنا


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